Europei U19, Miretti show e vittoria Italia: 1-0 alla Slovacchia

L’Italia vince anche la seconda e si avvicina alle semifinali dell'Europeo Under 19. Dopo aver battuto la Romania per 2-1, gli Azzurrini si impongono di misura sui padroni di casa della Slovacchia trionfando per 1-0. A Trnava la squadra di Carmine Nunziata porta a casa il risultato grazie al gol dell’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Succede tutto nel primo tempo: dopo un’iniziale sofferenza per il pressing slovacco, l’Italia esce e colpisce due volte la traversa, prima con Ambrosino e poi con Miretti, oggi all’esordio in questo campionato Europeo.