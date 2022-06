Italia, Mancini: "Perché chiamo i giovani? Non ho alternative"

MACERATA - Anche il ct Roberto Mancini è intervenuto nel corso dell'evento "Eccellenze Marchigiane a confronto", a cura di LGI Sotto le Stelle da Piazzale della Vittoria a Macerata. Il selezionatore ha fatto il punto sulla Nazionale e sui tanti giovani che ha provato nelle partite di Nations League: "Purtroppo non abbiamo tante alternative e dobbiamo cercare in fretta dei giovani che magari in questo momento non sono molto conosciuti o non giocano ad altissimo livello, però hanno qualità e spero che in breve tempo vengano utili alla Nazionale, e anche a tante squadre di club".

I giovani sono il futuro Mancini ha aggiunto: "Abbiamo visto tanti ragazzi e molti sono anche bravi, ma non hanno esperienza. Alcuni giocano ancora a livello giovanile, manca loro di poter giocare con gente più grande per migliorare. Ma noi cerchiamo di vedere da subito le qualità, poi su quelle fisiche ci si lavora". Il commissario tecnico ha analizzato il profilo comportamentale: "Questi ragazzi sono tutti bravi. Possono fare qualche cavolata, ma poi quando iniziano ad alto livello capiscono che bisogna esser seri, e che devono impegnarsi, perché facendo il calciatore si può migliorare sempre. Anche a 30 anni ci sono margini enormi. I nostri hanno un grande futuro, e quando hanno avuto la possibilità di giocare lo hanno fatto vedere, come Zaniolo nella Roma".