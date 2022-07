Marca: "Juve, Miretti brilla tra i talenti dell'Europeo U19"

Fabio Miretti, il gioiellino della Juve che brilla con l'Italia U19

Fabio Miretti è il nuovo gioiellino del centrocampo della Juve. Il 18enne di Pinerolo ha fatto il suo esordio in prima squadra in questa stagione e Allegri lo ha inserito nella mischia ben sei volte in campionato (322' totali) e per una manciata di secondi nel match di Champions League contro il Malmö. Le grandi qualità viste in Serie A sono state confermate anche nell'Europeo U19, dove il gioiellino bianconero ha giocato un ruolo da protagonista nell'Italia. Dopo aver saltato l'esordio contro la Romania per gli impegni con l'Under 21, Miretti ha servito ad Ambrosino l'assist per la rete che ha deciso il match contro la Slovacchia e poi ha realizzato il rigore del momentaneo 1-0 degli azzurri in semifinale contro l'Inghilterra - la nazionale dei Tre Leoni ha poi ribaltato la sfida vincendo per 2-1 -. Il giovane italiano si è distinto per la visione di gioco e per la pulizia nei passaggi, caratteristiche che aveva messo in mostra anche con la casacca della Vecchia Signora.