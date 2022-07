Giochi del Mediterraneo, calcio: Italia U18 in finale con la Francia

ORANO (Algeria) - L'Italia Under 18 è in finale nel calcio nei Giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria. Gli Azzurrini guidati dal ct Daniele Franceschini, dopo aver superato di slancio Portogallo, Grecia e Turchia, battono in semifinale il Marocco 2-1 grazie alla doppietta del "bolognese" Raimondo, che vale la sfida per l'ro con la Francia, un sucesso che in casa Azzurra, nonostante il poker di trionfi nel palmares, manca dal lontano 1997. Italia che vale la pena ricordare si è presentata in Algeria con la Under 18, mentre gli avversari hanno schierato l'Under 20.