Giochi del Mediterraneo, diretta Italia-Francia: orario e come vedere la finale

ORANO (Algeria) - Tutto pronto per la finale dei Giochi del Mediterraneo. Gli azzurrini, allenati da Daniele Franceschini, affronteranno la Francia, per l'atto conclusivo del torneo. Gli azzurri inseguono un successo che manca dal 1997, quando la Nazionale di Buffon e Totti sconfisse in finale a Bari la Turchia con un netto 5-1 (doppiette per il futuro capitano romanista e per Ventola).