Bonucci e la pastasciutta: il ricordo sui social della finale di Wembley

TORINO - Un anno esatto. È quanto è trascorso da quella magica notte di Wembley, in cui l'Italia si è imposta ai calci di rigore contro l'Inghilterra padrona di casa, conquistando gli Europei. A partire da quel momento sono successe molte cose, gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi per i Mondiali in Qatar e sono stati sconfitti dall'Argentina nella finale tra campioni d'Europa e campioni del Sudamerica. Delusioni che però non cancellano quelle emozioni dell'11 luglio 2021, come confermato dalla story postata su Instagram da Leonardo Bonucci, autore del gol che ha rimesso l'Italia in partita in quel match.