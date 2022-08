Italia, Puma mostra il nuovo kit away: ecco i dettagli

Bianca con grafiche e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera nazionale. Queste le caratteristiche del kit away dell'Italia svelato da PUMA. Il nuovo audace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la nazione e le squadre nazionali. Le rifiniture dorate rendono omaggio all'età calcistica d'oro dell'Italia. Get ready to represent, con la nuova maglia Away dell'Italia, disponibile su PUMA.com, PUMA store e presso retailers specializzati nel mondo.