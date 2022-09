Italia, il 2022 si chiuderà con due test: Albania e Austria le avversarie

TORINO - Rimasta per la seconda volta di fila senza Mondiale l'Italia di Roberto Mancini dovrà 'accontentarsi' di chiudere il suo 2022 con due amichevoli. Dopo le prossime sfide contro Inghilterra e Ungheria, ultimi due impegni degli azzurri in Nations League, a novembre la Nazionale affronterà infatti i test con Albania e Austria. I due match, entrambi in programma alle ore 20.45, si disputeranno rispettivamente all'Air Albania Stadium di Tirana mercoledì 16 novembre e all'Ernst Happel Stadion di Vienna domenica 20 novembre, giorno in cui prenderà il via (senza gli azzurri) la Coppa del Mondo in Qatar.