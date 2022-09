Italia, Immobile: "Volevo lasciare, poi ho parlato con Mancini"

COVERCIANO - Ha saltato per infortunio le sfide di Nations League in programma a giugno, Ma ora, dopo aver segnato cinque gol nelle prime sette giornate di campionato, Ciro Immobile è pronto a guidare l'attacco della Nazionale. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, aveva pensato di dire addio alla maglia azzurra. Ma poi ha cambiato idea. "Volevo lasciare la Nazionale. Quando si hanno certe delusioni, si pensano mille cose. Poi però, a mente lucida, ho parlato con Mancini e mi sembrava che avesse ancora bisogno di me", ha dichiarato ai microfoni di Radio Rai.

"C'è ancora bisogno di noi veterani"

Il centravanti della Lazio fa parte dei reduci della vittoria dell'Europe. "C'è ancora bisogno di noi veterani, anche per accompagnare il rinnovamento coi giovani, per la rinascita dell'Italia. Come ha detto il ct, inizia ora la nostra rimonta per il prossimo Europeo e per il prossimo Mondiale”.