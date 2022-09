Italia, Frattesi e Scamacca: "Contro l'Inghilterra sarà una partita difficile"

FIRENZE - La gara in programma venerdì prossimo contro l' Inghilterra a Milano "sarà sicuramente difficile come lo è stata all'andata, dovremmo essere bravi a livello tattico ed in fase offensiva". Ne è sicuro Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo e della Nazionale , intervistato dai canali social della Figc. Il 22enne è certo che " giocare a San Siro conterà tanto , come sempre quando si gioca in casa sarà fondamentale la spinta del pubblico, perché sarà sicuramente una partita molto impegnativa".

Italia, Scamacca: "Che bello tornare in azzurro!"

"Contro l'Inghilterra sarà una partita bella e molto intensa", dichiara invece Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham e dell'Italia, sempre sui canali social azzurri. Sull'esordio di Frattesi in Nazionale l'attaccante non ha alcun dubbio: "Lui è uno che non tralascia emozioni. Non fa sembrare che magari è teso o nervoso, lui prende e va. L'ho visto bene, ha giocato bene in modo tranquillo". Sui primi mesi in Premier League, Scamacca ammette che "l'ambientamento in Inghilterra sta andando bene. Il gruppo è molto tranquillo e molto disponibile e tutto è stato molto facile". Sul ritorno in azzurro, Scamacca ammette: "Tornare in Nazionale è bello ed il gruppo si sta formando con anche tanti elementi nuovi".