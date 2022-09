Chiellini: "Premier League? Sarebbe stato un campionato per me"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - L'Italia di Roberto Mancini affronterà venerdì 23 settembre (ore 20:45) l'Inghilterra a San Siro, partita valevole per la fase a gironi della Uefa Nations League. In occasione del rematch degli ultimi Europei ha parlato Giorgio Chiellini , l'ex Juve ha rilasciato un'intervista al Times parlando degli inglesi e della Premier League.

Chiellini: "Impressionato da Tomori"

Chiellini ha elogiato tanti colleghi inglesi e tra questi il difensore del Milan Fikayo Tomori: "Tomori mi ha sorpreso perché quando l’ho visto al Chelsea non pensavo potesse diventare così forte in area di rigore e concentrato per tutti per i novanta minuti. È uno dei fattori chiave dello scudetto dell’anno scorso per il Milan".

Chiellini: "Nel 2011 mi cercò il City"

L'ex capitano dei bianconeri ha parlato anche del fascino di quella Premier League dove avrebbe potuto giocare: "Mancini era l’allenatore nella stagione 2011-12. Alla fine non sono stato troppo vicino al trasferimento, ma abbiamo parlato molte volte. Ci sono state delle chiacchierate anche con altri agenti e società, come ce ne sono centinaia per ogni sessione di calciomercato che alla fine non sono mai così determinanti - aggiunge - Penso che la Premier League sarebbe stato un campionato per me, ovviamente quando ero più giovane e non adesso, è un contesto in cui le mie caratteristiche e il mio atteggiamento sarebbe stato apprezzato probabilmente".

Chiellini: "Sempre al fianco della Nazionale"

Infine sugli azzurri: "Sarò sempre al fianco dell’Italia e la seguirò. Siamo devastati di non essere ai Mondiali per la seconda volta consecutiva, è qualcosa che non mi sarei mai aspettato. C’è un momento in cui passi dall’essere un aiuto per i più giovani ai margini e io non voglio questo. Voglio aiutare i miei compagni a crescere ma poi devono spiccare il volo da soli".