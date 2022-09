Italia, Bonucci: "Vincere contro l'Inghilterra e capire a che punto siamo"

MILANO - Venerdì sera l' Italia di Roberto Mancini ospiterà tra le mura di San Siro l' Inghilterra , match della fase a gironi della Nations League, il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato della sfida. Il difensore bianconero ha sottolineato l'importanza del match contro gli inglesi: "La partita di domani ci farà capire a che punto siamo con il nuovo percorso. C'è stato tanto ricambio e domani capiremo se c'è qualcosa da migliorare. Non c'è una partita migliore per farlo - aggiunge - Le difficoltà saranno le loro individualità nel reparto avanzato, con giocatori di talento che possono decidere le partite da un momento all'altro".

Bonucci, la Nazionale e i Mondiali

Bonucci ha anche parlato dell'atmosfera azzurra: "Quando vengo in nazionale mi rigenero, è sempre bello essere qui e mi ricarica perchè si respira aria fresca. Mi auguro domani che i 40mila e più che saranno a San Siro aiuteranno la squadra con orgoglio per battere una squadra che abbiamo già sconfitto per conquistare un trofeo" e dalla mancata partecipazione ai Mondiali: "Provo tristezza e delusione, inutile nascondersi, è difficile non pensare al fatto che per la seconda volta consecutiva non andiamo ai Mondiali, ma nel calcio quando si cade bisogna avere la forza di rialzarsi e guardare avanti, dobbiamo ripartire dalle sensazioni e dalla voglia di fare gruppo che abbiamo avuto prima di vincere gli Europei".