Italia, Mancini: "Donnarumma fischiato? A volte un tifoso può sentirsi tradito"

FIRENZE - "Andare alla fase finale di Nations League ci darebbe un po' di gioia visto che ci sarà da soffrire fino alla fine di dicembre. Visto che domani sarà una partita dura servirà lo spirito di squadra, bisognerà giocare bene. Un appello al pubblico di non fischiare domani Donnarumma? Penso che il calcio sia emozione e purtroppo a volte un tifoso fischia perché si è sentito tradito dal suo idolo, in questo caso Donnarumma. Ci puo' stare ma visto che gioca la Nazionale se si potesse evitare sarebbe meglio". Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Italia-Inghilterra in programma domani a San Siro e valida per la Nations League.

Mancini: "Immobile tiene molto alla Nazionale" "Io faccio il mio lavoro, credo che a volte anche i giocatori debbano sentire la voglia di venire in Nazionale e starci anche in situazioni non semplici, abbiamo chiamato Gabbiadini perché serviva un esterno di attacco. Immobile? Lui ci tiene sempre, sta male o sta bene cerca sempre di esserci, è un ragazzo d'oro, ci sono giocatori che la sentono tanto la maglia della Nazionale, speriamo che domani possa far bene".

Mancini: "Italia, saranno mesi di sofferenza" Non ci sarà Sandro Tonali, che ha lasciato il ritiro della Nazionale: "Non si è mai allenato da quando è arrivato", dice il ct che per questo doppio appuntamento ha lasciato a casa elementi che fanno parte del gruppo: "Abbiamo sempre cercato di far sì che la squadra giochi un buon calcio, è un fattore importante per arrivare alla vittoria. Sappiamo che saranno mesi di sofferenza, abbiamo iniziato a gettare le basi a giugno inserendo ragazzi nuovi che hanno qualità e bisogno di giocare, mi aspetto di vedere lo spirito giusto, bel gioco e se possibile vincere". Per quanto riguarda il modulo di domani dice: "Difesa a 4? Penso di sì. Il 3-5-2? Lo sappiamo fare, è nel nostro Dna".