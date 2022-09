Così il ct Mancini ha deciso che bisognerà cambiare registro

Roberto Mancini non è tipo cui piaccia emanare codici comportamentali. Preferisce responsabilizzare e, casomai, agire di volta in volta valutando cause e pretesti. Con una predisposizione, se non proprio alle concessioni, almeno alla tolleranza e alla relativizzazione soprattutto nei confronti dei giovani a cui concede possibilità e spazi in stile prandelliano. Una attitudine che ne ha sempre caratterizzato il percorso professionale (uno su tutti: il lancio di Balotelli nell’Inter e i suoi frequenti ripescaggi) divenendo addirittura peculiare in azzurro. Una gestione premiante nei primi tre anni durante i quali la fase di “ricostruzione dell’entusiasmo” post-Ventura ha portato l’Italia in vetta all’Europa.

Adesso, però, il clima è cambiato. Evidentemente l’eliminazione dal Qatar ha lasciato il segno e così il ct ha deciso di cambiare registro perché non c’è più spazio per la tolleranza: «I giocatori devono sentire la voglia di venire e stare in Nazionale anche in situazione non semplici, non è che possono venire solo quando vogliono. Chi è qui non deve avere altri pensieri».