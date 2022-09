Mancini: "Immobile resta in ritiro, speriamo di averlo per Ungheria-Italia"

MILANO - Un'assenza importante per l'attacco azzurro quella di Immobile costretto a saltare la sfida di Nations League a San Siro tra Italia e Inghilterra. A parlare delle condizioni dell'attaccante della Nazionale è il ct Roberto Mancini ai micorofoni di RaiSport: "Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma pensiamo non sia niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì, quindi resta in ritiro". Parole rassicuranti quelle del tecnico italiano che si prepara a cercare le alternative migliori in vista del prossimo impegno: "Chi in attacco? Faremo con quelli che abbiamo, Scamacca e Raspadori sicuro".