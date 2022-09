Italia, Mancini: "Battuta una delle nazionali più forti al mondo"

MILANO - L'Italia batte 1-0 l'Inghilterra in Nations League. Roberto Mancini, a Rai Sport, ha commentato così il successo degli azzurri: "Una vittoria importantissima, perché ci lascia tranquilli per il sorteggio degli Europei e poi perché possiamo ancora arrivare primi nel gruppo. Poi abbiamo battuto l'Inghilterra, una delle squadre più forti al mondo". Il ct italiano ha poi aggiunto: "Non conta il sistema, ma conta l'entusiasmo e la personalità della squadra. Abbiamo ancora delle difficoltà, con tanti ragazzi giovani e a volte durante la partita c'è da soffrire. Ma oggi hanno fatto una bella partita. In un gruppo con Germania e Inghilterra, con tanti giovani ci giochiamo il primato all'ultima partita. E' importante vista la sofferenza che dobbiamo patire nei prossimi mesi".