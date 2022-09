Bonucci: "Il 1° posto non ridarebbe all'Italia il Mondiale, ma sarebbe uno step di crescita"

MILANO - "Devo dire che il supporto del pubblico è stato importante. Abbiamo messo orgoglio, cuore e coraggio, quello che ci chiedevano, e abbiamo avuto più occasioni di loro. Siamo partiti bene, poi ci siamo un po' abbassati ma senza rischiara se non negli ultimi minuti. Dobbiamo lavorare, ma la squadra merita un grande applauso. Il gol? Lo avevo detto a Jack, quella linea di passaggio mi è congeniale, l'abbiamo sfruttata. Il primo posto, qualora riuscissimo a centrarlo, sarebbe uno step di crescita importante anche se non ci renderà il Mondiale". Così, ai microfoni di Rai Uno, Leonardo Bonucci, autore dell'assist per il gol di Giacomo Raspadori che ha deciso Italia-Inghilterra, gara valida per la quinta giornata del gruppo C di Nations League A. Lunedì, a Budapest, gli azzurri si giocheranno l'accesso alla Final Four della competizione contro l'Ungheria di Marco Rossi.