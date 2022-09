La colpa è del calendario mixato come un brutto pezzo da discoteca, perché - lo sosteniamo da una vita - interrompere campionati e coppe europee per partite di qualificazione, sparpagliando i campioni per il mondo, rappresenta il masochismo di un sistema che proprio non ci riesce a fare sistema e che finisce sempre per fregare chi mette i soldi, cioè i club. Se le nazionali avessero un pezzo di annata tutto per loro, all’inizio alla fine, per disputare competizioni o qualificazioni, ci sarebbero certamente meno giocatori che marcano visita e più tifosi che partecipano.Ma il calendario è questo, il tormento delle pause ce lo dobbiamo tenere e quindi meno male che ci sonodi un gol meraviglioso, meno male che è sempre una goduria battere gli inglesi. Così alla domanda se abbiamo ancora voglia di nazionale possiamo rispondere sì, anche abbastanza convinti. Poi vediamo quanto dura, perché quando vedi i giocatori che si sfilano, lache si assottiglia come i ghiacciai sulle Alpi e San Siro che si riempie per Milan-Udinese, ma non per Italia-Inghilterra (per quanto 50mila sia un pubblico onorevole) si ha l’impressione che serva di più di una magia di Raspadori per rivitalizzare quella voglia.