Pagelle Italia-Inghilterra: Bonucci, che lancio. Donnarumma riconquista San Siro

TOLOI 6.5 Pulito nell'anticipo e attento agli incroci di Sterling. Al tramonto del primo tempo innesca però il più pericoloso contropiede avversario perché non controlla sulla tre quarti avversari. Così come innesca Kane nella ripresa.



BONUCCI 7 In premessa è necessario non farsi condizionare dal suo momento personale e d'ambiente (bianconero ovvio), ma nonostante l'accortezza è inevitabile non osservare una certa apprensione nei rinvii e nelle chiusure in avvio. Parte in fatti insolitamente timido, sensazione confermata dal fallo a inizio ripresa su Sterling. Ma si rianima da campione, rifacendosi con il lancio per Raspadori e giganteggiando nell’assalto finale inglese. Sale al 4° posto nella classifica delle presenze azzurre con Chiellini e De Rossi.



ACERBI 6 Bene in posizione, un po' meno a suo agio quando si allargano gli spazi.