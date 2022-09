Castel Maggiore festeggia la prodezza di Raspadori con l'Italia: "Uno di noi"

CASTEL MAGGIORE (Bologna) - Anche il Comune di Castel Maggiore ha voluto festeggiare il concittadino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli in prestito dal Sassuolo, il cui gol ha permesso all'Italia di battere l'Inghilterra 1-0 in Nations League. "La risolve Raspadori! #unodinoi #siamocastelmaggiore", si legge sulla pagina Facebook ufficiale del Comune alle porte di Bologna. E' la quarta rete con la maglia azzurra per il ventiduenne calciatore emiliano, la cui famiglia risiede tuttora a Castel Maggiore, e il post sul social - accompagnato da un fermo immagine tv 'catturato' dopo la rete - ha in breve ricevuto decine di 'Mi piace'. "Ha qualità straordinarie ma ha pochissime partite a livello internazionale - ha commentato ieri sera il ct Roberto Mancini - e questo conta. Se avesse 50 partite internazionali sarebbe un giocatore ancora migliore, è giovane e gli va dato tempo. Il gol è stato straordinario, ha fatto tutto bene".