Italia, nuovo corso giovane: Raspadori colpisce, Donnarumma conserva

, dopo la rete che aveva messo sotto gli inglesi a Milano, prima tappa del rinascimento autunnale. Il foliage stagionale si è tinto di azzurro, in una ripartenza inattesa e repentina dopo il 5-2 incassato il 14 giugno dalla Germania e che tanti dubbi aveva sollevato sulla gestione Mancini, unitamente alla botta per l’eliminazione dai playoff mondiali contro la Macedonia del Nord. Raspadori ha offerto una prova opposta a quella di San Siro, quando la splendida rete della vittoria era giunta dopo una serata fino a quel momento tanto generosa quanto frenetica. Ieri no., dispensando assist con palla in movimento e su calcio di punizione. Poi si è messo in azione in area ungherese, pronto a colpire dopo l’errore che aveva liberato Gnonto a tu per tu con Gulacsi. Una rete da opportunista, cui hanno fatto seguito altri gioielli, come l’assist per Di Lorenzo (con tiro che faceva urlare al 2-0) e una conclusione respinta dal corpo di Kerkez.

Un primo tempo da applausi, con. In realtà il portiere del Psg non era stato irreprensibile in precedenza. con una uscita a vuoto al 41’ che non si era tramutata nel pareggio per una serie di circostanze fortunate. Ma, nella ripresa, tutta un’altra musica da subito. E, in successione sulle conclusioni di Nego, quindi Szoboszlai, poi Styles e, sulla ribattuta, Adam Szalai, negando all’attaccante la gioia di una rete nell’ultima partita in Nazionale., prima di piede su un colpo di testa di Styles e poi su una tiro deviato da Bonucci. Una partita che ha restituito Donnarumma in tutto il suo splendore, ricordando all’Italia di poter contare su: «Ci voleva una serata così - commenta Gigio - per ridare un po’ di entusiasmo all’ambiente. La mancata qualificazione al Mondiale è una ferita ancora aperta: volevamo ripartire per noi, per chi credeva in noi, per l’Italia. Sono state. Le parate? Serve il dono di Madre Natura e serve tanto lavoro su se stessi. Io l’ho fatto dopo quell’errore contro la Germania: eravamo sul 4-2 per loro, la partita era in discesa e l’ho ammazzata. Il mio modo di stare in campo però non cambia. Sono tranquillo e sereno nello spogliatoio, scherzo e mi concentro al momento di entrare in campo.. L’unica cosa da fare è restare sempre concentrati, sul pezzo».