Italia, che tifo per gli azzurri: in 7 milioni davanti alla tv per il 2-0 all'Ungheria

TORINO - Oltre alla 'Puskas Arena' l'Italia di Roberto Mancini ha sbancato anche l'Auditel. Ancora ottimi infatti gli ascolti per la Nazionale che, grazie al successo conquistato contro l'Ungheria a Budapest (2-0 con reti di Raspadori e Dimarco), ha strappatp per il secondo anno consecutivo il pass per la Final Four di Nations League.