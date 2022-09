De Rossi: "Raspadori ragazzo d'oro. Giovani? C'è meno materia prima"

ROMA - Daniele De Rossi, ex giocatore simbolo della Roma ed attuale assistente del tecnico dell'Italia Roberto Mancini, è intervenuto sul palco del Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma per parlare della nazionale azzurra ed in particolare dei giovani in rampa di lancio. Il primo commento è per Giacomo Raspadori, protagonista e goleador negli ultimi due successi in Nations League contro Inghilterra ed Ungheria: "E' un ragazzo d'oro, un giovane galantuomo. Ti rende felice vedere questi ragazzi fare lo stesso percorso che ho fatto io in passato. Forse prima era più difficile emergere, ma Mancini ne ha provati tanti e molti di questi inseriti nel contesto si sono dimostrati all'altezza. Probabilmente c'è un impoverimento nella selezione dei giocatori - continua l'ex giallorosso - Si vive meno per strada, nei parchi, in spiaggia. C'è meno materia prima, ma c'è. Adesso abbiamo trovato 4-5 giocatori nelle under inferiori. Se hai il coraggio di sceglierli le alternative si trovano".