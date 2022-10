Ranking Fifa, l'Italia senza Mondiale supera la Spagna al sesto posto

Nonostante la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l'Italia di Roberto Mancini continua a scalare il Ranking Fifa. Gli azzurri hanno infatti guadagnato una posizione, portandosi così al sesto posto nella classifica. Scavalcata la Spagna di Luis Enrique, che andrà però al Mondiale. Nessun cambio in tests, dove al primo posto c'è sempre il Brasile seguito da Belgio e Argentina. Quarto posto per i campioni del mondo della Francia davanti all'Inghilterra. Segue proprio l'Italia in sesta posizione. La modifica è arrivata tenendo conto delle 53 partite di Nations League e delle 119 amichevoli giocate nello stesso periodo.