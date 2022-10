Italia, Mancini rivela: "Ho pensato all'addio alla Nazionale"

Qatar 2022, l'ipotesi ripescaggio Italia

Mancini e la ferita Mondiali

"Bisogna accettare le sconfitte, anche se sono dure. Inizia il mese più difficile, ma dobbiamo ripartire. Pensare che nel girone di qualificazione siamo sempre stati in testa dominandolo come la sfida di Basilea... era un gruppo in cui siamo stati abbastanza tranquilli e non abbiamo demeritato nonostante i tanti infortuni. Questo è il vero dispiacere".