Italia, convocato Pinamonti: Scamacca, Frattesi e Cristante danno forfait

FIRENZE - Ai forfait di Toloi ed Emerson Palmieri, comunicati ieri, si aggiungono oggi quelli del centrocampista della Roma Bryan Cristante, del compagno di reparto Davide Frattesi, in forza al Sassuolo e prodotto del vivaio di entrambe le squadre capitoline, così come Gianluca Scamacca, che la scorsa estate ha lasciato l'Emilia per il West Ham. Dopo Fabiano Parisi, esterno mancino dell'Empoli su cui hanno posato gli occhi le big, Juventus compresa, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, in vista delle amichevoli con Albania ed Austria in programma rispettivamente il 16 e il 20 novembre, ha convocato anche Andrea Pinamonti, in neroverde in prestito con obbligo di riscatto dall'Inter.