Immobile: "Italia, è un momento triste ma dobbiamo reagire"

ROMA - Senza il Mondiale "per noi è un momento triste, deve passare velocemente. Quando torno in Azzurro? Spero presto, ci sono le finali di Nations League e le qualificazioni all'Europeo, il mister Mancini sa che può contare su di me sempre". Lo dice l'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, attualmente indisponibile per le sfide amichevoli degli azzurri contro Albania e Austria."Adesso purtoppo per questo infortunio non ci sono stato - ha spiegato a bordo campo alla Partita della Pace - ora i ragazzi sono lì e so che l'umore non sarà al massimo, ma dobbiamo reagire".