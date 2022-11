Nazionale sempre più verde e sempre più Juve: il prossimo in rampa di lancio è Mancini (Tommaso)

Dice bene Gabriele Gravina: "Roberto Mancini sta facendo un lavoro incredibile sul campo, investendo coraggiosamente sui giovani e auspico lo facciano anche altri allenatori. L'Italia non va al mondiale, ma il nostro progetto non cambia. Il talento a livello giovanile non manca, mancano le opportunità. Proviamo a dargliele noi". Diciotto degli attuali 28 convocati dal ct per i test con Albania e Austria sono Under 25 ; il giovanissimo Pafundi , classe 2006, è il simbolo più plastico della linea verde manciniana che recupera finalmente Zaniolo e Chiesa e inserisce nel gruppo Pinamonti , 23 anni.

C'è dell'altro. C'è il ritrovato blocco Juve (Bonucci, Chiesa, Fagioli, Gatti, Miretti) con Fagioli, 21 anni e Miretti, 19 anni, alla prima chiamata in azzurro, sull'onda della sterzata che il loro ingresso nella formazione titolare ha impresso alla prima parte della stagione bianconera, rimettendo in sesto la panchina di Allegri. Stavolta non c'è Kean, 22 anni, già 12 presenze e 4 gol nella Nazionale maggiore, ma la questione è solo contingente. Se continua a giocare così, Moise è destinato a far parte in pianta stabile del Club Italia che, molto probabilmente dal 19 al 22 dicembre, con il coordinamento di Maurizio Viscidi che sta facendo un grande lavoro di selezione, terrà un nuovo stage per continuare a monitorare i giovani più promettenti. Fra questi, c'è sicuramente Tommaso Mancini, 18 anni, attaccante, 13 presenze in Serie B con il Vicenza, talento assoluto che la Juve ha prelevato dal club di Paolo Rossi e Roberto Baggio, soffiandolo a Milan, Liverpool, Chelsea, City, United e Borussia Dortmund, come ha raccontato in estate Renzo Rosso, patron del club veneto. Nell'Under 19 di Paolo Montero, Tommaso ha segnato 4 gol in 10 partite di campionato e 1 gol nelle 6 gare di Youth League dove il 7 o l'8 febbraio la Juve sfiderà il Genk, in Belgio, nello spareggio per l'accesso agli ottavi di finale della Champions giovanile.