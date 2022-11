Italia, Bonucci: “I giovani hanno già capito cosa significa indossare questa maglia”

FIRENZE - "In queste due amichevoli conteranno l'approccio e l'atteggiamento che, quando non ci sono obiettivi, possono venire meno. E invece bisogna andare oltre, essere forti nell'atteggiamento, nel carattere, come si è visto in allenamento: sono rimasto molto sorpreso, c'è molto senso di appartenza, voglia di mettersi a disposizione e i giovani sono talentuosi, hanno già capito cosa significa indossare questa maglia”. Alla vigilia della prima delle due amichevoli che attendono l'Italia, domani contro l'Albania, Leonardo Bonucci assicura che i nuovi si stanno già integrando al meglio nel gruppo azzurro.