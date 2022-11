Italia, Mancini: "È dura, dovevamo stare al Mondiale. Chiesa? Va usato con cautela"

TIRANA (Albania) - Non è sicuramente la partita che gli italiani avrebbero voluto vedere in questo periodo, ma questo è quello che si è meritata la Nazionale sul campo. Senza la possibilità di competere ai Mondiali, gli Azzurri si preparano per affrontare domani in amichevole l'Albania allenata da Edy Reja. Ed è proprio per parlare di questo match che il ct Roberto Mancini si è presentato nella sala stampa dell'Air Albanian Stadium: "Sarà un mese difficile ed è appena iniziato. Ma anche nell'amarezza che possiamo provare noi in questo momento, le partite vanno giocate, ci sono cose da vedere e valutare. Ci sono aspetti che potranno tornarci utili da marzo in poi, anche se non ha alcun valore. Possiamo provare ragazzi nuovi e qualcosa sugli schemi, anche se è chiaro che non avremmo voluto farlo in questo momento. Da marzo la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare al Mondiale, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l'Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada".