Bonucci: "Cristiano Ronaldo grande compagno, ai Mondiali può fare la differenza"

TIRANA (Albania) - La Nazionale di Roberto Mancini affronterà in amichevoli mercoledì a Tirana l'Albania, alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il capitano Leonardo Bonucci . Il difensore della Juventus sull'amore e senso di appartenenza verso i colori azzurri: "In questa squadra si respira senso di appartenenza, la voglia di esserci. Abbiamo attraversato un periodo stressante mentalmente e fisicamente visto i tanti impegni, qualche infortunio di troppo aveva fatto pensare che qualcuno magari non voleva giocare. Sono in Nazionale da 12 anni e faccio fatica a ricordare un compagno che non voleva giocare in Nazionale".

Bonucci e lo spirito con il quale arriva in Azzurro

"Torno con lo stesso entusiasmo di vestire la maglia azzurra come in passato. Essere qui è un orgoglio, è un piacere ed essere a disposizione per i giovani mi riempie di gioia. Vero che sono 2 amichevoli ma esserci per me è fondamentale finché il mister ritiene giusto chiamarmi. Ho fatto in bocca al lupo a tutti quanti (compagni Juventus impegnati ai Mondiali, ndr), ai brasiliani e argentini ho detto che voglio vederli il più tardi perché Argentina e Brasile sono tra le favorite"

Bonucci sull'Albania oggi

"In questo momento l'Albania ha più talento e più esperienza avendo tanti giocatori in grande squadra e in Serie A. Domani sarà una partita difficile ed impegnativa"