Diretta Albania-Italia ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TIRANA (Albania) - Non sarà una partita semplice da affrontare per l'Italia, soprattutto dal punto di vista mentale. Il ct Roberto Mancini ne ha parlato alla vigilia, sottolineando come le aspettative di tutti fossero ben altre. Ma questa sera in Albania, contro la nazionale guidata da Edy Reja, gli Azzurri scenderanno in campo per un'amichevole internazionale che permetterà di proseguire il lavoro di rifondazione intrapreso dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali.