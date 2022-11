Diretta Italia-Ungheria U19 ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COVERCIANO - Doppio impegno per l'Italia Under 19, che quest'oggi affronta al Centro Tecnico di Coverciano nella prima di due amichevoli i pari età dell'Ungheria, con la seconda sfida che si giocherà invece il prossimo 19 dicembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. I ragazzi del commissario tecnico Alberto Bollini sono in attesa di sapere se si qualificheranno alla Fase Elite del prossimo Europeo, dopo essere arrivati al 3° posto del Girone 5.