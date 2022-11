Hasa trascina l'Italia Under 19, doppietta contro l'Ungheria

FIRENZE - Ottimo successo in amichevole per la Nazionale italiana Under 19 che a Firenze spazza via l'Ungheria per 3-0. Soddisfazione per il ct Bollini al termine di un match deciso dalla grande prestazione di Hasa, centrocampista della Juventus autore di una doppietta fatale per i magiari. Sul finire del primo tempo il talento bianconero mette segno la rete del vantaggio trasformando un calcio di rigore, il raddoppio arriva invece al 68'. Chiude i conti Vignato del Monza che al 74' trova il tris azzurro che piega definitivamente l'Ungheria. In campo per l'Italia dal primo minuto anche gli altri bianconeri Dellavalle e Mancini.