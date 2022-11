Albania-Italia, Mancini: "Abbiamo fatto bene. Tonali? È cosciente"

TIRANA (ALBANIA) - Roberto Mancini fa 56 sulla panchina della Nazionale e aggancia Lippi e Prandelli in questa speciale classifica, mettendo nel mirino i primi due: Bearzot (88) e Pozzo (95). Il 3-1 in rimonta a Tirana nell'amichevole contro l'Albania porta a 35 il conto delle vittorie: completano il quadro 15 pareggi e sei ko. Passati sotto per il gol dell'empolese Ismajli, gli azzurri l'hanno ribaltato nel giro di 5', dal 20' al 25', con i gol di Di Lorenzo e Grifo. L'attaccante del Friburgo, poi, nella ripresa ha firmato la doppietta personale e il 3-1 finale.