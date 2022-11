Juventus, Fagioli debutta con l'Italia: "E' solo un punto di partenza"

Nicolò Fagioli ha debuttato con la maglia dell'Italia nella vittoria degli azzurri in amichevole contro l'Albania. “E’ successo di tutto in due settimane, sono molto emozionato al momento, indossare questa maglia è il sogno di tutti. Con la Juve ho sorpreso? Il mister mi ha dato fiducia e sono contento di aver fatto bene, ma è solo un punto di partenza. Essere con questa maglia è un sogno, in campo mi sentivo a mio agio poi mi sono reso conto. Deve essere solo un punto di partenza. Insieme ai compagni speriamo di raggiungere il prossimo Mondiale ed essere in grado di vincere” ha dichiarato il centrocampista della Juventus a Rai Sport.