Torneo 8 Nazioni, l'Italia U20 batte 2-1 la Romania

ARAD (Romania) - Seconda vittoria consecutiva per l’Italia Under 20 nel Torneo 8 Nazioni. Dopo il successo contro il Portogallo gli azzurrini del ct Carmine Nunziata, che il prossimo maggio dovranno disputare il Mondiale di categoria in Indonesia, vincono anche ad Arad in casa della Romania. Finisce 2-1 grazie alle reti del talento scuola Inter Fabbian (34') e di Ambrosino (50'). Al 63′ la Romania accorcia le distanze con Stoica, che supera chirurgicamente Desplanches, senza però dare il via alla rimonta dei padroni di casa. Il prossimo lunedì, allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, gli azzurrini affronteranno la Repubblica Ceca (calcio d'inizio alle 15).