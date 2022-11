Diretta Romania-Italia U20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ARAD (ROMANIA) - Dopo la doppia vittoria di settembre, in Portogallo nel Torneo 8 Nazioni e a Varese contro la Svizzera in amichevole, la Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata torna in campo per un doppio impegno valido per il torneo di cui gli azzurrini sono campioni in carica. Il primo vedrà l'Italia affrontare oggi alle ore 20 italiane (21 locali) la Romania ad Arad, mentre lunedì 21 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo di fronte ci sarà la Repubblica Ceca con calcio d'inizio alle 15. Tornando alla gara contro i romeni, sono quattro i precedenti tra le due squadre, con l'Italia che vanta tre vittoria e un solo ko, quello nel Mondiale 1981.