Italia, una fan sale sul pullman: la reazione di Bonucci e compagni VIDEO

Cosa non si farebbe per stare al fianco dei propri idoli, ma quello che è accaduto alla Nazionale di Roberto Mancini è davvero molto particolare. Gli azzurri, che si stanno preparando per il test amichevole contro l'Austria, hanno infatti ricevuto una sorpresa inaspettata sul pullman. Una tifosa, a detta sua invitata a salire dal ct Mancini, ha iniziato un video su tiktok riprendendo i vari calciatori dell'Italia che stavano prendendo i propri posti. La reazione dei vari giocatori è tutta da ridere con le facce sbigottite da parte di Vicario, Pinamonti, Bastoni Miretti e Acerbi. Alla fine a risolvere la situazione ci ha pensato il capitano Bonucci che alzandosi ha invitato l'infiltrata a scendere immediatamente dal bus. La breve ripresa, una volta finita sui social, è diventata subito virale: un episodio davvero curioso.