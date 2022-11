Juve, festa Mancini con l'Italia Under 19: doppietta nel 7-2 all'Ungheria

TIRRENIA (Pisa) - Dopo il 3-0 inflitto ai pari età dell'Ungheria pochi giorni fa a Coverciano, con lo juventino Hasa - autore di due reti - in grande spolvero, l'Italia U19 travolge ancora la selezione giovanile magiara - nella sfida disputata stavolta a Tirrenia, frazione di Pisa - con un roboante 7-2: grande protagonista un altro bianconero, quel Tommaso Mancini arrivato dal Vicenza durante la scorsa sessione di calciomercato, che mette a referto una doppietta. Vignato, Raimondo, D'Andrea e Missori, più un autogol, completano il tabellino. "Chiudiamo un ottimo stage dal punto di vista disciplinare e dell'armonia. Cerchiamo ragazzi che abbiano l'orgoglio di vestire la maglia azzurra, e questo gruppo ne ha. Complessivamente, nei 180 minuti, abbiamo espresso un buon calcio, vincendo le due partite più per nostri meriti che per demeriti dell'Ungheria", le parole del ct Alberto Bollini al termine del match.