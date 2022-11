Diretta Austria-Italia ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

VIENNA (Austria) - L'Italia di Roberto Mancini torna in campo per la seconda amichevole affrontando l'Austria all'Ernst Happel Stadion di Vienna. Un altro test importante per gli azzurri proprio nel giorno in cui cominciano i Mondiali, così ha parlato il ct Mancini nel presentare la partita contro gli uomini di Ragnik: "Parliamo della partita, che è meglio... La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare, questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l’Albania. Quella con l’Austria è stata una delle gare più difficili all’Europeo". Quello di stasera è la 33ª sfida fra Italia ed Austria: il bilancio recita 18 vittorie azzurre, 8 pareggi e 12 sconfitte. L’ultimo ko italiano risale però al 10 dicembre 1960. Tra le conoscenze "italiane" nell'Austria ci sono i bolognesi Marko Arnautovic e Stefan Posch.