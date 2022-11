Austria-Italia, Mancini: "3-4-3 bocciato, peccato per la sconfitta"

VIENNA (AUSTRIA) - Nella serata in cui Roberto Mancini stacca Lippi e Prandelli e sale a 57 presenze sulla panchina della Nazionale (nel mirino ci sono ora Bearzot e Pozzo rispettivamente a quota 88 e 95), l’Italia cade in casa dell’Austria e perde 2-0 l’amichevole all'Ernst Happel Stadion di Vienna. A decidere il match a favore della nazionale di Ralf Rangnick sono le reti nella prima frazione di gioco di Schlager e Alaba - punizione dalla distanza su cui non mancano le colpe di Donnarumma -. Nonostante la settima sconfitta nella propria gestione, il Ct azzurro è riuscito a far esordire il 55° giocatore. Si tratta dello juventino Fabio Miretti che, come Giampiero Boniperti, debutta in Nazionale contro l'Austria.