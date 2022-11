Italia, gli appuntamenti del 2023 tra qualificazioni a Euro 2024 e Nations League

L’amichevole contro l’Austria ha chiuso la stagione della Nazionale azzurra . L’Italia tornerà in campo l’anno prossimo per cominciare il cammino verso le qualificazione all’Europeo che si giocherà in Germania nel 2024 . Il girone degli azzurri non è semplicissimo, visto che si dovranno giocare i due posti per la qualificazione diretta con Inghilterra, Macedonia del Nord (autorizzati gli scongiuri: hanno messo lo zampino, con un pareggio, nel girone della beffa Mondiale del 2018 e il carico da undici nella notte di Palermo), Ucraina e Malta. Certo, male che vada ci saranno ancora tre posti da eventuali spareggi, ma sarebbe meglio evitare.

Gli appuntamenti del 2023 azzurro

Primo appuntamento il 23 marzo (a Bologna, Parma, Reggio Emilia o Firenze: il ct avrebbe voluto Roma ma il prato dell’Olimpico è sottoposto a stress tra campionato, Coppe e impegni vari) contro l’Inghilterra, tre giorni dopo la trasferta a Malta. Il girone riprenderà a novembre, ma prima gli azzurri giocheranno la final four di Nations League in programma dal 14 giugno al 18 giugno in Olanda. Oltre all’Italia si sono qualificate Croazia, Spagna e, ovviamente, l’Olanda che ospita la manifestazione. Da affrontare con grande attenzione sia per il prestigio, sia perché assicura possibilità in più per la qualificazione all’Europeo. Il cammino verso Germania 2024 riprenderà il 9 settembre in Macedonia per poi ospitare l’Ucraina. Le altre due “finestre” a metà ottobre e a metà novembre.