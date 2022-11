Diretta Italia-Repubblica Ceca U20 ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

SASSUOLO - Alle ore 15 , allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, l' Italia U20 di Nunziata sfida la Repubblica Ceca nel Torneo 8 Nazioni . Gli azzurrini sono chiamati a difendere il titolo e sono reduci dalla vittoria per 2-1 ottenuta giovedì scorso ad Arad contro la Romania . Un importante successo in trasferta arrivato grazie alle reti del talento scuola Inter Fabbian e di Ambrosino . Inutile la rete di Stoica che fissa il punteggio finale. Tornando al match di oggi a Sassuolo, la nostra Nazionale non ha un buon feeling contro la Repubblica Ceca: nei quattro precedenti disputati, infatti, gli azzurrini sono stati sconfitti ben tre volte, con l’unica vittoria ottenuta nel settembre 2019 a Prestice.

Italia-Repubblica Ceca U20: diretta tv e streaming

Italia-Repubblica Ceca U20, gara valida per il Torneo 8 Nazioni, è in programma alle ore 15 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai Sport (Canale 58). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-Repubblica Ceca U20

ITALIA U20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Fontanarosa, Giovane; Fabbian, Faticanti, Ndour; Fazzini; Ambrosino, Nasti. Allenatore: Nunziata.

REPUBBLICA CECA U20 (4-3-3): Hornicek; Kozeluh, Prebsl, Matys, Kurka; Visinsky, Kristan, Stransky; Sigut, Kramar, Sip. Allenatore: Krecek.