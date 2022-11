L'Italia verso Europei e Mondiali: Mancini ora sceglie modulo e interpreti

TORINO - Adesso chiudiamola qui: inutile continuare a fustigarsi per la mancata qualificazione al Mondiale. E’ girata così, è un disastro (da qualsiasi punto di vista), è il frutto marcio di un calcio malato, ma anche di errori individuali perché non battere la Svizzera o perdere con la Macedonia non c’entra un fico secco con il numero di stranieri e altre amenità varie. Ma amen. Adesso è ora di programmare il futuro perché marzo arriva in fretta e la prima cliente sarà l’Inghilterra, non quella indolente che abbiamo affrontato in Nations League, nel cammino di qualificazione agli Europei del 2024. Roberto Mancini ha utilizzato le gare successive all’eliminazione per impostare la nuova ripartenza e ha proceduto a inserimenti di uomini e a esperimenti tattici. Ultimo dei quali il 3-4-3 che non ha fornito le risposte sperate: probabile che si torni presto alla difesa a 4. Ma la vera chiave di lettura sul prossimo futuro va ricercata nell’inesausta ricerca di nuovi protagonisti azzurri che ha portato a 55 il numero di esordienti (l’ultimo Miretti) della gestione Mancini iniziata nel 2018, guarda caso dopo un altro devastante capitombolo premondiale. Con qualche eccesso, va detto, soprattutto nell’intenso giugno in cui il ct ha ecceduto durante le gare ufficiali di Nations League (la Nazionale maggiore non può mai essere considerata una “sperimentale” proprio per la simbologia che porta con sé, soprattutto se è campione d’Europa grazie a lui) salvo poi raddrizzare la barra a ottobre e conquistare la Final Four. Un percorso di sperimentazione ripreso, legittimamente questa volta, nelle ultime due amichevoli con Albania e Austria. Ecco, il punto è capire ciòche hanno lasciato in eredità queste gare.