Italia, le finali di Nations League 2023 si giocheranno in Olanda

TORINO - Lasciata la delusione della mancata qualificazione al Mondiale alle spalle, l'Italia di Roberto Mancini inizia a mettere l'obiettivo puntato verso i prossimi appuntamenti. Da Napoli inizierà il cammino di qualificazione verso Euro 2024, ma a giugno ci sarà un'altra grande ooccasione di riscatto per gli azzurri: le finali della Uefa Nations League 2023. Il comitato esecutivo ha confermato che l'Olanda ospiterà per la prima volta la fase finale della competizione. Le città di Rotterdam ed Enschede sono state scelte dalla federazione olandese (KNVB) per ospitare le partite, con le semifinali in programma il 14 e 15 giugno 2023 e la partita per il terzo posto e la finale in programma il 18 giugno 2023. Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali si svolgerà a gennaio 2023 a Nyon, con data e ora esatte da confermare. Oltre all'Italia nell'urna ci saranno proprio gli Orange di Van Gaal, Croazia e Spagna.