Italia Under 17, Finocchiaro stende l'Ungheria: Corradi sorride

Dopo il 2-1 in rimonta conquistato martedì , con le reti di Mendicino e Ravaglioli che hanno ribaltato il risultato dopo il gol dei padroni di casa firmato Varga, l' Italia Under 17 di Bernardo Corradi è tornata di nuovo in campo al Centro Federale di Telki per il "secondo round" delle amichevoli contro l'Ungheria. Anche in questa circostanza è arrivato un successo, stavolta per 1-0 grazie alla rete nel finale di primo tempo dello juventino Gabriele Finocchiaro .

Ungheria-Italia U17 0-1, Finocchiaro decisivo: la cronaca

Dopo la classica fase di studio, gli azzurrini sbloccano la gara a 2' dalla fine del primo tempo. È Gabriele Finocchiaro, seconda punta, siciliano, (è di Acireale) in forza alla Juventus (con i bianconeri in questo primo scorcio di stagione ha siglato sette reti e fornito quattro assist in 11 presenze), a stappare la lattina mettendo in rete al volo un cross deviato da un avversario. Un difensore magiaro tenta il salvataggio sulla linea, ma la sfera finisce in fondo al sacco e i compagni vanno ad abbracciare il classe 2006 (è nato il 16 marzo). Ritmi alti nella seconda frazione, con i padroni di casa che vanno alla ricerca del pari e gli azzurrini che tentano di colpire in contropiede per mettere la partita in ghiaccio. Al 74' pasticcio difensivo dell'Italia e per poco l'Ungheria non segna l'1-1. Scampato il pericolo, i ragazzi di Bernardo Corradi avanzano il baricentro alla ricerca del raddoppio, andandoci vicini in più circostanze. Non arriva, ma va bene così: al Centro Federale di Telki finisce 1-0 per l'Italia.