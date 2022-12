La nuova maglia Home dell'Italia: sarà questa?

TORINO - La rivelazione non potrà minimamente cancellare l’enorme delusione per l’assenza della nostra Nazionale al Mondiale in Qatar , però magari può cominciare a scatenare dibattiti funzionali al vero traguardo da tagliare: la rigorosa necessità di dover andare oltre la botta tremenda! E quindi ben vengano le anticipazioni del sito specializzato Footyheadlines che ha messo online un’immagine che sa di anticipazione della nuova prima maglia (Home) dell’Italia versione 2023 .

Al netto delle ironie, inevitabili se si ha a che fare con una selezione che per due volte consecutive ha mancato la qualificazione ai Mondiali, se tutto fosse confermato si tratterebbe di una casacca in cui naturalmente spicca l’azzurro, oltre al rinnovato logo della Nazionale, ma che tenderebbe a nascondere le quattro stelle corrispondenti ai trionfi iridati degli azzurri. Stelle che non possono mancare e che auspicabilmente non mancheranno (addirittura qualcuno sostiene che nell’immagine si notino, ma siano dello stesso colore azzurro, quindi confondibilissime con il resto). E al contempo ha già creato due schieramenti opposti il motivo che fa da sfondo alla tonalità unica e predominante. Insomma, nell’attesa della versione ufficiale, se quest’anticipazione è stata diffusa con l’intento di far discutere l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto.