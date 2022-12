Italia, la nuova maglia firmata Adidas: la prima immagine arriva dal Sud Africa

TORINO - Dopo l'addio a Puma, l'Italia ha affidato ad Adidas il proprio futuro per quanto riguarda le divise da gioco. Ad inizio 2023 verranno svelate le nuove divise e la curiosità è sempre più alta: quale sarà il look della Nazionale di Roberto Mancini? Il sito Footyheadlines ha mostrato qualche anteprima con alcune immagini in arrivo dal Sud Africa che mostrano la nuova linea italiana. La maglia da casa Adidas Italia 2023 è azzurra con dettagli dorati sul colletto e sul bordo della maniche. Sulla nuova divisa non poteva mancare il tricolore evidenziato ai lati della divisa e a bordo maglia. Per il colletto, Adidas utilizza lo stesso della maglia casalinga del Giappone 2022 e delle maglie casalinghe e trasferte del Belgio 2022. Le strisce Adidas sono bianche, e non tricolori come molti speravano. Manca poco e sapremo se questa è realmente la nuova maglia degli azzurri.