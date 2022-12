Italia, le indiscrezioni sulla seconda maglia spaccano il web: “porcheria”, “no, meglio di prima”

ROMA - Il portale Footyheadlines ha svelato anche quella che dovrebbe essere la seconda maglia della Nazionale italiana di Roberto Mancini targata Adidas. A differenza della prima azzurra classica, la seconda maglia (stando all'indiscrezione che un'accuratezza dell'80%), quella da trasferta, è bianca e vanta un motivo marmorizzato in blu scuro/blu con alcuni dettagli dorati. In termini di colori, il kit da trasferta è "Off White/Navy". Tuttavia il colletto e i polsini delle maniche non sono ancora stati confermati.